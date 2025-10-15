ANSES confirma pago de $102.000: estos son los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Asignación por Matrimonio, un beneficio único de $102.329 destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan formalizado su unión conyugal. El monto se acreditará entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025.
¿Quiénes pueden cobrar este beneficio?
Podrán acceder al pago los siguientes grupos:
-
Trabajadores en relación de dependencia registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
-
Beneficiarios de prestación por desempleo
-
Trabajadores eventuales o temporarios
-
Personas amparadas por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)
Requisitos principales
-
Tener al menos 6 meses de antigüedad laboral
-
Presentar el acta de matrimonio en ANSES
-
Respetar los topes de ingresos establecidos
-
Realizar el trámite dentro de los 2 años posteriores al casamiento
Fechas clave de cobro
-
Primer período: 9 de octubre al 11 de noviembre de 2025
-
Segundo período: 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025
¿Cómo realizar el trámite?
El trámite puede hacerse de dos formas:
-
Presencial: solicitando turno previo en ANSES
-
Virtual: mediante la plataforma «Mi ANSES» con Clave de la Seguridad Social
El pago se acreditará directamente en la cuenta bancaria registrada en el organismo, sin necesidad de retiro por ventanilla.
Un apoyo en tiempos complejos
En el actual contexto económico, este beneficio representa un importante apoyo para las parejas que deben enfrentar los gastos de formalizar su unión, desde los trámites legales hasta la celebración y la conformación del nuevo hogar.
Fuente:https://www.a24.com/previsional/gran-noticia-anses-depositara-102000-todos-estos-beneficiarios-n1487136