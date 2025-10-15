ANSES confirma pago de $102.000: estos son los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Asignación por Matrimonio, un beneficio único de $102.329 destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan formalizado su unión conyugal. El monto se acreditará entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025.

¿Quiénes pueden cobrar este beneficio?

Podrán acceder al pago los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Beneficiarios de prestación por desempleo

Trabajadores eventuales o temporarios

Personas amparadas por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)

Requisitos principales

Tener al menos 6 meses de antigüedad laboral

Presentar el acta de matrimonio en ANSES

Respetar los topes de ingresos establecidos

Realizar el trámite dentro de los 2 años posteriores al casamiento

Fechas clave de cobro

Primer período: 9 de octubre al 11 de noviembre de 2025

Segundo período: 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

¿Cómo realizar el trámite?

El trámite puede hacerse de dos formas:

Presencial: solicitando turno previo en ANSES Virtual: mediante la plataforma «Mi ANSES» con Clave de la Seguridad Social

El pago se acreditará directamente en la cuenta bancaria registrada en el organismo, sin necesidad de retiro por ventanilla.

Un apoyo en tiempos complejos

En el actual contexto económico, este beneficio representa un importante apoyo para las parejas que deben enfrentar los gastos de formalizar su unión, desde los trámites legales hasta la celebración y la conformación del nuevo hogar.

