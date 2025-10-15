Corte total de agua en Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un corte programado de agua para este jueves 16 de octubre en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia, debido a tareas de mantenimiento en el Sistema de Acueductos y Acuíferos.

El corte comenzará a las 06:00 horas y se extenderá por un lapso aproximado de 24 horas, afectando a todos los barrios de la ciudad. Según detalló la cooperativa, los trabajos se realizan en el marco del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de distribución y optimizar la infraestructura de abastecimiento.

Desde la SCPL solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del servicio, priorizando el consumo esencial de agua durante la jornada en que se realicen las tareas.

Una vez finalizados los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de forma paulatina, pudiendo registrarse baja presión o turbiedad momentánea en algunos sectores hasta que el sistema se normalice completamente.



