Buscan a un adolescente de 14 años desaparecido en Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero del menor Kevin Exequiel Werle Rodríguez, de 14 años, quien fue visto por última vez el lunes 13 de octubre de 2025, en horas de la mañana, en inmediaciones del barrio Moure de Comodoro Rivadavia.

Las autoridades solicitan a toda la comunidad que, ante cualquier información que permita ubicar al adolescente, se comuniquen de inmediato con los teléfonos de servicio de la División:

(297) 154-082600 / (297) 154-190020,

o bien al 101, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

