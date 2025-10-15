Close Menu
miércoles, octubre 15
Policiales - Judiciales

Buscan a un adolescente de 14 años desaparecido en Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas solicita colaboración para localizar a Kevin Exequiel Werle Rodríguez, visto por última vez el lunes 13 de octubre en el barrio Moure.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero del menor Kevin Exequiel Werle Rodríguez, de 14 años, quien fue visto por última vez el lunes 13 de octubre de 2025, en horas de la mañana, en inmediaciones del barrio Moure de Comodoro Rivadavia.

EESS-300x250-80kb

Las autoridades solicitan a toda la comunidad que, ante cualquier información que permita ubicar al adolescente, se comuniquen de inmediato con los teléfonos de servicio de la División:
(297) 154-082600 / (297) 154-190020,
o bien al 101, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Share.

Related Posts