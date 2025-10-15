Close Menu
miércoles, octubre 15
Policiales - Judiciales

Continúa la búsqueda dela mujer de 69 años desaparecida en Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Juana Inés Morales, vista por última vez el 9 de octubre en el barrio Centro.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Juana Inés Morales, de 69 años, quien fue vista por última vez el miércoles 9 de octubre de 2025, alrededor del mediodía, en la zona del barrio Centro de Comodoro Rivadavia.

Según el informe policial, Morales es de 1,60 metros de estatura, contextura física mediana, y pesa aproximadamente 70 kilos. Tiene cabello castaño, ondulado y de largo medio, tez trigueña, ojos marrones y talle de calzado 37. No posee señas particulares visibles y se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con los teléfonos de la División Búsqueda de Personas:
(297) 154-082600 / (297) 154-190020,
o bien al 101, o acercarse a la comisaría más cercana.


