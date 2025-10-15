Tras el «faltazo», la oposición arremete con más interpelaciones a Karina Milei y Caputo

La oposición en la Cámara de Diputados no dará marcha atrás y insistirá con las interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Salud, Mario Lugones, luego de que los tres faltaran a la citación convocada para este miércoles.

Los funcionarios, tal como había anticipado TN, justificaron su inasistencia alegando “cuestiones de agenda”. Ante esto, los bloques opositores elevaron un escrito al presidente de la Cámara, Martín Menem, exigiéndole que requiera a los citados que informen “de inmediato” una nueva fecha y hora para su comparecencia.

Los Motivos de la Citación Original

La interpelación buscaba que los funcionarios rindan cuentas sobre temas de alta relevancia pública:

Luis Caputo: Fue citado para dar explicaciones sobre las negociaciones del Gobierno argentino para conseguir apoyo financiero de los Estados Unidos.

Karina Milei y Mario Lugones: Su citación estaba vinculada a la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Reclamo Formal de la Oposición

En la nota dirigida a Menem, los diputados opositores reconocieron que la “gestión diaria del gobierno implica una agenda intensa”, pero fueron contundentes al afirmar que esto “no puede ser un impedimento” para acatar una interpelación dispuesta por el Congreso, una de sus atribuciones constitucionales más importantes.

“La frustrada presentación de los funcionarios… resulta de la interpelación votada por este cuerpo”, fundamentaron los legisladores, recordando que la citación se realizó bajo el amparo del artículo 71 de la Constitución Nacional.

Próximos Pasos

El conflicto queda ahora en manos de la presidencia de la Cámara. Martín Menem debe decidir si accede al pedido de la oposición y presiona a los funcionarios para que acaten la interpelación en el corto plazo, o si la situación se extiende en el tiempo, alimentando la tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo.

