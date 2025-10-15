El oro rompe todos los récords: supera la barrera de los US$4.200

El oro estableció un nuevo y histórico máximo este miércoles 15 de octubre, al superar por primera vez la barrera de los US$4.200 por onza, cerrando en US$4.200,61. Este hito marca la octava semana consecutiva de ganancias para el metal, que se consolida como el refugio favorito de los inversores en tiempos de incertidumbre.

¿Por Qué se Dispara el Precio?

La fuerte escalada del oro responde a un conjunto de factores:

Tensión Comercial: El recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la entrada en vigor de nuevos aranceles, ha generado volatilidad en los mercados, llevando a los inversores a buscar activos seguros.

Demanda Sólida: Los bancos centrales de diversos países continúan adquiriendo oro para fortalecer sus reservas, mientras que los inversores occidentales aumentan sus apuestas ante el panorama económico global.

Pronósticos Optimistas: Los grandes bancos de Wall Street han revisado al alza sus expectativas. Bank of America prevé que el oro podría alcanzar los US$5,000 para fines de 2026, mientras que Goldman Sachs anticipa que superará los US$4,900 en los próximos 12 meses.

El Oro como Sinónimo de Confianza

“El oro se consolida nuevamente como un activo de refugio. No solo bancos centrales y gobiernos, sino también empresas y particulares están incorporándolo a sus estrategias de inversión. Representa valor, seguridad y confianza”, explicó Miriam Testorelli, vicepresidenta de la firma joyera Testorelli 1887.

Para poner en perspectiva este récord, desde enero de 2024 el metal ha duplicado su valor (cuando cotizaba alrededor de US$2,000), evidenciando un crecimiento excepcional y sostenido.

¿CÓMO INVERTIR EN ORO DESDE ARGENTINA?

Para los interesados en sumarse a esta tendencia, existen varias alternativas de inversión en oro accesibles desde Argentina:

Oro Físico: Compra directa de lingotes o monedas en bancos o casas de cambio especializadas. CEDEARs de Mineras: Invertir en acciones de compañías mineras como Barrick Gold (GOLD) a través del mercado local. CEDEAR del ETF GLD: Un fondo cotizado que replica el precio del oro y es una de las formas más directas de operar. Paxos Gold (PAXG): Un token digital respaldado por una onza de oro físico real, para quienes prefieren el mercado de criptoactivos.

Conclusión:

Con un aumento de casi el 60% en lo que va del año y pronósticos que apuntan a nuevos máximos, el oro demuestra una vez más su rol fundamental en cualquier cartera de inversión que busque protegerse de la inestabilidad financiera global.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/10/15/el-oro-sigue-en-alza-supero-los-us4200-y-marco-un-nuevo-record/