¡No es tarde para tu memoria! Dejar de fumar a los 50 años trae beneficios increíbles, según un estudio

Un estudio científico publicado en la revista Lancet Healthy Longevity trae un mensaje esperanzador: dejar de fumar nunca es tarde y los beneficios para la salud del cerebro son rápidos y evidentes, incluso en personas mayores de 40 años.

La investigación, realizada por el University College de Londres (UCL), analizó los datos de más de 9.400 adultos mayores de 40 años durante un período de seis años. La mitad de los participantes había dejado de fumar, mientras que la otra mitad mantenía el hábito.

Los resultados fueron contundentes. Quienes abandonaron el cigarrillo mostraron un deterioro de la memoria un 20% más lento. Además, su capacidad para encontrar palabras y expresarse con fluidez (fluidez verbal) se deterioró un 50% más despacio, en comparación con quienes siguieron fumando.

La Dra. Mikaela Bloomberg, autora principal del estudio, explicó: «Nuestro trabajo sugiere que dejar de fumar ayuda a mantener una mejor salud cognitiva a largo plazo, incluso cuando lo hacemos a los 50 años o más. Para nuestra salud mental, nunca es demasiado tarde para dejarlo».

Los expertos subrayan que los fumadores de mayor edad son quienes menos intentan dejar el hábito, a pesar de ser los más afectados por sus consecuencias. Este hallazgo sirve como una poderosa motivación para intentarlo a cualquier edad.

Protección contra la Demencia

El profesor Andrew Steptoe, coautor del estudio, agregó un dato crucial: «Un deterioro cognitivo más lento está relacionado con un menor riesgo de demencia». Esto significa que dejar de fumar podría ser una estrategia clave para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Esta visión es compartida por otros especialistas. La Dra. Julia Dudley, de Alzheimer’s Research UK, recordó que fumar está ligado a «múltiples problemas de salud graves, incluidos el cáncer, las enfermedades cardíacas y la demencia». Dejar el cigarrillo reduce significativamente ese riesgo.

El Impacto en Cifras

El estudio se basó en datos recogidos durante seis años.

Las personas que dejan de fumar no solo protegen su cerebro, también reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Los investigadores concluyen que, a medida que la población envejece, es vital implementar políticas que apoyen el dejar de fumar en todos los grupos de edad.

Conclusión:

El mensaje final de la ciencia es claro y alentador. Dejar de fumar a los 40, 50 o 60 años no solo mejora la salud física, sino que es una inversión directa en la salud del cerebro, preservando la memoria y la capacidad de comunicación. Como resume la Dra. Bloomberg: «Cada día sin cigarrillo es una ganancia para el cuerpo y también para la mente».

