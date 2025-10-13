Sospechoso del triple crimen declara para intentar desvincularse de la causa.

Manuel David Valverde Rodríguez, uno de los principales sospechosos del triple crimen de Florencio Varela, rompió el silencio. A través de un video casero, negó cualquier participación en los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), y aseguró no tener vínculos con el narcotráfico.

La defensa en video

Desde Perú, Valverde Rodríguez, quien tiene pedido de captura nacional e internacional, presentó su coartada. En la grabación, mostró certificados laborales y un documento médico para intentar demostrar que no se encontraba en Argentina en las fechas clave.

Sobre su historial: «Este video es para desmentir lo que dicen, que uno es narcotraficante o delincuente. Yo tengo material probatorio para demostrar que no. Nunca estuve inmerso en actos delictivos», afirmó.

Sobre el día del crimen: Aseguró que el 19 de septiembre estaba en la ciudad peruana de Trujillo, realizando compras, y que el día anterior había acudido a una consulta médica.

La posición de la Justicia

A pesar de esta declaración, las autoridades argentinas mantienen su postura. La investigación, basada en cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios, sostiene que existen pruebas firmes que ubican a Valverde Rodríguez y a otros 11 implicados en la escena del crimen.

Fuente:https://www.a24.com/policiales/nunca-el-testimonio-clave-un-sospechoso-del-triple-crimen-que-intenta-despegarse-la-causa-n1486579