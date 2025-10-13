Corte de agua en Comodoro Rivadavia por alta turbiedad del Lago Musters

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 13 de octubre, a partir de las 18:00 horas, se procederá a interrumpir el suministro de agua potable en Comodoro Rivadavia por un período estimado de 12 horas.

La medida responde al elevado grado de turbiedad del agua proveniente del Lago Musters, lo que dificulta el proceso de potabilización en las plantas de abastecimiento.

“Los equipos técnicos de la Cooperativa se encuentran trabajando para estabilizar el proceso de potabilización”, indicó el comunicado oficial.

Durante el lapso del corte, se recomienda a los vecinos hacer un uso racional y responsable del recurso, priorizando el consumo esencial y evitando el derroche.

La SCPL recordó que este tipo de interrupciones son necesarias para preservar la calidad del servicio y garantizar la potabilidad del agua una vez restablecido el suministro.



