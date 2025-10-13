Diputados cita a interpelación a Karina Milei, Caputo y el presidente del BCRA.

La Cámara de Diputados convocó formalmente a una sesión especial para interpelar a tres funcionarios clave del Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el titular de la ANDIS, Mario Lugones.

La sesión se desarrollará el próximo 15 de octubre. El ministro Caputo está citado para las 12:00 horas, mientras que Karina Milei y Mario Lugones lo están para las 14:00. La convocatoria se realizó en base a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que obliga a los ministros a presentarse y dar explicaciones cuando son citados por el Poder Legislativo.

Los temas sobre la mesa

Cada interpelación tendrá su propio foco:

Luis Caputo deberá responder preguntas sobre la situación económica, el Presupuesto 2026 y los detalles del acuerdo con el inversor Scott Bessent.

Karina Milei y Mario Lugones serán interrogados sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Si bien es un mecanismo poco utilizado, la Constitución exige la presencia de los funcionarios, a menos que presenten una excusa formalmente fundada. Hasta el momento, el oficialismo no ha confirmado si los tres concurrirán a la sesión, a pesar de que se encontrarán de gira oficial en Estados Unidos con el presidente Javier Milei hasta la mañana del mismo día de la citación.

Fuente:https://www.a24.com/politica/diputados-convoco-formalmente-una-sesion-especial-interpelar-al-ministro-economia-luis-caputo-n1486614