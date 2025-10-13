CABIN realizará un taller para pacientes y familiares con el testimonio inspirador de una ultramaratonista

El Centro de Aplicaciones bionucleares (CABIN) llevará adelante una nueva edición de su taller para pacientes y familiares, en el marco del ciclo de charlas de octubre, con una propuesta que combina deporte, salud y superación personal.

El encuentro, titulado “La belleza es también una experiencia sanadora”, se realizará el jueves 16 de octubre, de 15:00 a 17:00 horas, y estará a cargo de Leticia Espinoza. En esta ocasión, contará con el inspirador testimonio de Carina Muñoz, bajo el lema “Mi ultramaratón por la vida”, donde compartirá su historia de resiliencia y esperanza, transitando de paciente oncológica a ultramaratonista.

“De paciente a ultra maratonista: un camino de esperanza y resiliencia”, destaca la propuesta, que busca fortalecer el bienestar emocional de las personas que atraviesan tratamientos médicos y de sus entornos cercanos.

La actividad forma parte del Mes Rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama y a la importancia de los cuidados integrales durante los tratamientos.

El evento es gratuito y abierto a la comunidad, especialmente dirigido a pacientes, familiares y acompañantes terapéuticos.

Fecha: Jueves 16 de octubre

Horario: 15:00 a 17:00 hs

Organiza: CABIN

Consultas: 297 400 1212