Tragedia en la alegría: Mueren hincha de Gimnasia (M) y su sobrina bebé tras el ascenso.

La inmensa alegría por el regreso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino, después de 41 años, se vio opacada por una devastadora tragedia. Un accidente de tránsito le costó la vida a un hincha del club y a su sobrina de apenas dos meses cuando volvían de celebrar el ascenso en Buenos Aires.

El club confirmó mediante un comunicado oficial el fallecimiento de Lautaro Godoy y de la bebé. El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura de la provincia de San Luis, cuando el auto en el que viajaban volcó. Según las autoridades, las causas se investigan, pero se descartó la participación de otros vehículos.

Además de las dos víctimas mortales, otras tres personas que viajaban en el mismo automóvil resultaron heridas. Fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento y sus estados de salud son evaluados por los médicos.

En medio de la celebración por un logro deportivo histórico, la comunidad de Gimnasia y el fútbol argentino en general se han unido en un profundo dolor. El club expresó sus condolencias a la familia y amigos de las víctimas, enviando fuerzas en este momento de inmensa tristeza.

Fuente:https://www.a24.com/deportes/profundo-dolor-murio-un-hincha-gimnasia-m-y-su-sobrina-dos-meses-el-ascenso-n1486624