¡Tensión Trump-China! Acciones argentinas caen hasta 10% en Wall Street

Mientras Argentina disfrutaba de un feriado, los mercados de Wall Street vivieron un viernes negro por la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles «masivos» a productos chinos generaron pánico global, afectando directamente a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Lo que había sido un repunte se convirtió en caídas de hasta casi 10%, reflejando la vulnerabilidad de la economía local ante conflictos internacionales.

Caídas en Wall Street: el impacto de la guerra comercial

Los índices estadounidenses se desplomaron ante las advertencias cruzadas entre Washington y Pekín. El Dow Jones perdió un 1,9% (casi 900 puntos), el S&P 500 cayó 2,7%, y el Nasdaq —con fuerte presencia tecnológica— se hundió un 3,6%. Esta volatilidad borró ganancias previas y contagió a mercados emergentes como el argentino, que depende de la confianza inversora global.

Acciones argentinas: del optimismo a la realidad

Días atrás, las acciones argentinas (ADRs) en Nueva York habían subido hasta 27%, impulsadas por el anuncio de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., sobre una intervención en el mercado cambiario argentino y la confirmación de un swap por 20 mil millones de dólares entre ambos países. Estas medidas, vistas como un respaldo al Gobierno de Javier Milei, generaron euforia.

Pero la tensión Trump-China lo cambió todo. Los ADRs argentinos recortaron ganancias y cayeron con fuerza: Banco Supervielle lideró las bajas con -9,78%, seguido por Edenor (-7,77%), Loma Negra (-6,67%) y Mercado Libre (-6,21%). Otras como YPF y Globant también sufrieron retrocesos de entre 4% y 6%, mostrando cómo eventos externos pueden frenar el repunte local.

En el segmento de deuda, los bonos soberanos globales (emitidos bajo ley extranjera) subieron un modesto 0,3% en promedio, sin operaciones locales por el feriado. El riesgo país, medido por JP Morgan, se estabilizó en 902 puntos básicos —su nivel más bajo desde el 24 de septiembre—, con una baja de -15,80%. Esto indica que, pese a las caídas bursátiles, la percepción de default sigue controlada.

Apoyo de EE.UU.: el mensaje de Bessent

A través de su cuenta en X (ex Twitter), Scott Bessent respaldó al Gobierno argentino: «El presidente Javier Milei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana. No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos».

Este apoyo contrasta con la incertidumbre global, pero subraya la estrategia de Milei para atraer inversión norteamericana. Sin embargo, la guerra comercial entre Trump y China recuerda que factores externos pueden complicar la recuperación argentina, especialmente en un contexto postelectoral con dólar volátil y acciones sensibles.

El lunes, con la reapertura local, se espera volatilidad. Analistas coinciden: mientras persista la tensión geopolítica, el repunte de las acciones argentinas quedará en pausa, priorizando la estabilidad macro.

Fuente:https://www.a24.com/economia/la-tension-trump-y-china-impidio-que-las-acciones-argentinas-repuntaran-wall-street-bajas-10-n1486103