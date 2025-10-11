El gesto que conmovió al fútbol: el hijo de Russo jugó horas después de despedir a su padre

El hijo de Miguel Ángel Russo emocionó al fútbol: jugó, lloró y homenajeó a su padre con un gol

Ignacio Russo vivió una jornada inolvidable y profundamente emotiva. A tan solo dos días de la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo, decidió salir a la cancha como titular en Tigre, en el partido frente a Newell’s por el Torneo Clausura.

Antes del inicio del encuentro, el estadio se sumió en un respetuoso silencio en memoria del recordado entrenador. De pie, en el círculo central y rodeado por sus compañeros, Ignacio no pudo contener las lágrimas. La imagen del joven futbolista llorando mientras el público y los equipos aplaudían con respeto se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Pese a la emoción, el delantero se repuso y dio lo mejor de sí dentro del campo de juego. A los 22 minutos del primer tiempo, Russo logró el homenaje más sentido: convirtió un gol que celebró entre lágrimas, señalando al cielo en recuerdo de su padre.

Minutos antes del inicio, también se vivió un momento de profunda humanidad. Cristian “El Ogro” Fabbiani, técnico de Newell’s, se acercó a saludar y abrazar al delantero antes del minuto de silencio. El gesto conmovió a todos los presentes y reflejó el respeto unánime del mundo del fútbol hacia la figura de Miguel Ángel.

Al conocerse la noticia del fallecimiento del histórico entrenador, Newell’s se había puesto a disposición para suspender el encuentro, pero Ignacio fue claro en su decisión: quiso jugar. En diálogo con Radio La Red, explicó el motivo con una frase cargada de amor y humor:

“Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo”, dijo entre risas.

Con voz entrecortada, también recordó el vínculo especial que lo unía a su padre:

“Para mí era simplemente Miguel, era mi papá. Es una pérdida física, pero espiritualmente va a estar siempre”.

El gol, las lágrimas y la valentía de Ignacio Russo quedarán como una de las postales más conmovedoras del fútbol argentino en 2025.

Fuente:https://tn.com.ar/deportes/futbol/2025/10/10/el-llanto-del-hijo-de-miguel-angel-russo-al-recordar-a-su-padre-en-el-minuto-de-silencio-ante-newells/