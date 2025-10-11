Thiago Medina se reencontró con sus hijas después de 28 días: el gesto que lo emocionó hasta las lágrimas

El emotivo reencuentro de Thiago Medina con sus hijas tras 28 días internado: “Gracias por darme una nueva vida”

Después de casi un mes internado por un accidente en moto, Thiago Medina recibió el alta médica y protagonizó un momento lleno de emoción al reencontrarse con sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) fue dado de alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno este jueves, y una de sus primeras decisiones fue visitar a las pequeñas, de apenas un año, a quienes no veía desde el día del accidente.

Thiago llegó a la casa en la que convivía con su expareja, Daniela Celis, y allí se dio el esperado encuentro. En un posteo compartido en Instagram, ambos mostraron el conmovedor momento en el que las niñas corren hacia su papá para fundirse en un abrazo lleno de ternura.

“¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí y a mi familia por su contención. Gracias por darme una nueva vida”, escribió Thiago, profundamente conmovido.

El video del reencuentro rápidamente se viralizó y despertó cientos de mensajes de cariño de seguidores y excompañeros del reality, quienes celebraron la recuperación del joven y su vuelta al hogar.

Daniela Celis habló sobre los rumores de casamiento

Durante la internación, comenzaron a circular rumores sobre una posible propuesta de casamiento de Thiago a Daniela dentro de la clínica. Consultada por América TV, Celis respondió entre risas: “No lo sé… vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.

Sobre la recuperación de su expareja, la influencer expresó su alivio y felicidad: “Estoy muy contenta, esperé mucho este momento. A veces pensé que no iba a llegar, pero llegó. Estoy emocionada y feliz por él y por sus hijas”.

Además, confirmó que Thiago vivirá nuevamente en su casa junto a las niñas: “Lo vamos a cuidar entre las tres. Estoy ansiosa por verlos juntos y acompañarlo en esta nueva etapa”.

Antes de retirarse, Daniela agradeció a todos los que acompañaron el proceso de recuperación: “Agradecida con el alma, porque esto fue gracias a los profesionales, a la gente y al respeto de todos los que siguieron la historia. Estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”.

