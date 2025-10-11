Close Menu
sábado, octubre 11
Olímpico de La Banda se llevó la victoria en el Socios Fundadores

El conjunto santiagueño se impuso 70-67 en Comodoro Rivadavia en un duelo muy parejo. Carlos Rivero fue el máximo anotador del encuentro con 19 puntos.
En una noche de pura intensidad en el Socios Fundadores, Olímpico de La Banda se llevó una ajustada victoria por 70-67 ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

El partido fue parejo de principio a fin y se definió en los últimos segundos, con Richard Granberry asegurando el triunfo desde la línea de libres. Carlos Rivero, con 19 puntos, fue el goleador del juego y la figura del conjunto local, mientras que en la visita se destacó Franco Vieta, autor de 15 unidades.

El arranque del partido fue favorable a Gimnasia, que encontró efectividad en Mauro Cosolito y buenos minutos de Rivero. Sin embargo, el conjunto bandeño equilibró el marcador con una defensa sólida y aportes claves de Vieta y Granberry, cerrando el primer cuarto arriba por 26-19.

En el segundo período, el equipo de Pablo Favarel logró achicar la diferencia con el empuje de Sebastián Carrasco y Rivero, aunque Olímpico, con un juego colectivo más fluido, volvió a tomar ventaja y se fue al descanso 34-44.

Tras el entretiempo, los dirigidos por Martín Villagrán extendieron la diferencia (36-50) ante un Gimnasia que tuvo dificultades para concretar en ofensiva. Recién en el último cuarto, con Toretta y Rivero como protagonistas, el local logró reducir la brecha, aunque no le alcanzó para revertir el marcador.

Con este resultado, Olímpico se repuso de su caída inicial frente a Obras Basket y consiguió su primer triunfo de la temporada, mientras que Gimnasia suma su primera derrota, tras haber debutado con victoria frente a San Martín de Corrientes.

Síntesis:

Gimnasia 67 / Olímpico LB 70

Gimnasia: Víctor Andrade 0, Anyelo Cisneros 4, Martiniano Dato 4, Emiliano Toretta 11, Mauro Cosolito 11 (fi); Juan Cárdenas 4, Marcos Chacón 8, Sebastián Carrasco 6, Carlos Rivero 19, Valentino Ayala 0, Jesús Centeno 0, Federico Grun 0.
DT: Pablo Favarel.

Olímpico LB: Edwin Mijares 4, Valentín Forestier 4, José Ascanio 13, Richard Granberry 7 (fi); Jeremías Barco 0, Santino Romegialli 0, Agustín Facello 10, Santiago Pérez 2, Gonzalo Bressan 15.
DT: Martín Villagrán.

Árbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Pablo Leyton.
Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).

