Viernes sin viento y con cielo parcialmente nublado

Este viernes 10 de octubre, Comodoro Rivadavia amaneció con 9.1°C, sensación térmica de 5.3°C, cielo parcialmente nublado, humedad del 40 % y vientos del oeste a 32 km/h, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sol salió a las 06:44 y se pondrá a las 19:51, en una jornada que se anticipa estable y sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico para este viernes

Mañana: parcialmente nublado, temperatura promedio de 11°C, sin lluvias.

Tarde: cielo parcialmente nublado, máxima de 17°C, viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Noche: algo nublado, temperatura en descenso hacia los 12°C, con viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico extendido

Sábado: mínima 9°C / máxima 18°C

Domingo: mínima 8°C / máxima 18°C

Lunes: mínima 10°C / máxima 17°C

Martes: mínima 10°C / máxima 16°C

Miércoles: mínima 11°C / máxima 18°C

Jueves: mínima 10°C / máxima 14°C

Sin alertas meteorológicas vigentes, el fin de semana se presentará con buen tiempo y leve aumento de la temperatura, ideal para actividades al aire libre.