“Qué Pinta”: el showroom que impulsa la moda circular y el consumo consciente en Comodoro

No hace falta repetirlo: la industria textil es una de las que más impacto genera en el deterioro ambiental. Una prenda sintética puede tardar entre 5 y 1000 años en descomponerse, y a eso se suma la sobreproducción de las grandes marcas y el creciente interés por la economía circular, que impulsa nuevas formas de consumo.

En este contexto, la moda circular o second hand se posiciona como una tendencia en expansión. Lo que antes se descartaba, hoy se revaloriza y vuelve al mercado con una nueva historia. En Argentina, la indumentaria de segunda mano primero conquistó a los jóvenes, pero hoy son todas las generaciones las que se animan a comprar ropa “usada”, atraídas por la calidad, la curaduría y el estilo que caracteriza a estas prendas.

En Comodoro Rivadavia, la propuesta llega de la mano de “Qué Pinta”, un showroom que abrirá sus puertas este viernes, sábado y domingo, de 16 a 20 horas, en el emblemático edificio La Agrícola, ubicado en 25 de Mayo 886, piso 1, oficina 8.

El espacio invita a descubrir prendas seleccionadas, de excelente estado y con una curaduría pensada para quienes buscan combinar moda, conciencia y autenticidad. Una oportunidad ideal para sumarse al consumo responsable y dar nueva vida a la ropa con historia.