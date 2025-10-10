Estados Unidos  completó «swap»  por $20.000 millones con Argentina

Estados Unidos completó un acuerdo con Argentina para establecer una «línea swap» (de intercambio entre bancos centrales) de 20.000 millones de dólares, anunció este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de EEUU está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados», escribió Bessent en la red social X.

Añadió que Washington ya comenzó la compra directa de pesos argentinos para ayudar a la nación austral a lidiar con sus problemas de iliquidez.

El funcionario confirmó que el Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones en Washington con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, durante los cuales valoraron los cambios estructurales ya en marcha en su país.

Según Bessent, le recalcó a Caputo que el presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a sus aliados que valoren «el comercio justo y la inversión estadounidense».

«La administración Trump apoya firmemente a los aliados de EEUU, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos», agregó el secretario del Tesoro.

Bessent consideró que las políticas argentinas son sólidas cuando se basan en la disciplina fiscal, y señaló que su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito.

De cara a la segunda mitad del mandato del presidente de Argentina, Javier Milei, Bessent destacó su enfoque a favor de una libertad económica fiscalmente sólida mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados.

«A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles», afirmó.

Por último, afirmó que el éxito de la agenda de reformas impulsadas por Milei debería ser una prioridad bipartidista en esta nación norteamericana, pues «una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico EEUU». (Sputnik)