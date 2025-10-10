 La  Justicia  rechazó reimpresión de boletas electorales por la renuncia de Espert

La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires rechazó el pedido del Gobierno de Javier Milei de reimprimir las papeletas electorales de cara a las elecciones parlamentarias nacionales del 26 de este mes, tras la renuncia del principal candidato del oficialismo en la lista de diputados en ese distrito, José Luis Espert.

«Rechazar la solicitud formulada por la alianza La Libertad Avanza (ultraderecha) tendiente a disponer la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel del distrito Buenos Aires para la elección general del 26 de octubre», señala la resolución a la que accedió la Agencia Sputnik.

La junta consideró que la solicitud del oficialismo era «material, temporal y jurídicamente inviable», a 17 días de los comicios legislativos nacionales que permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

El fallo judicial encomendó al Ministerio del Interior y al Correo Oficial que continúen con la distribución y la entrega del material electoral, «en las fechas y condiciones originalmente establecidas».

La papeleta electoral de la provincia de Buenos Aires, que incluye las listas de candidatos de los partidos, mostrará la foto y el nombre de José Luis Espert como cabeza de lista a diputados de La Libertad Avanza, junto con la segunda candidata, la conductora de TV Karen Celia Vázquez (conocida como Karen Reichardt).

La justicia allanó el jueves la vivienda del legislador Espert, quien renunció el domingo a encabezar la lista a diputados por la provincia de Buenos Aires en las elecciones parlamentarias, y que en la víspera solicitó una licencia tras abrirse en su contra una causa que lo investiga por lavado de dinero.

Espert había sido elegido por Milei para encabezar la lista de La Libertad Avanza en el mayor distrito del país, pero a 20 días de las elecciones tuvo que dimitir tras conocerse sobre su vínculo con un empresario detenido por narcotráfico, Federico «Fred» Machado, que ahora será extraditado a EEUU.

Un registro contable elaborado por el Bank of America acredita la transferencia de ese monto a Espert en febrero de 2020 por parte de la minera guatemalteca Minas del Pueblo, que aparece como parte de la estructura delictiva del empresario, por la que Machado hacía creer a los inversores que estaban adquiriendo aviones.

Durante un registro el miércoles en la casa de Machado, detenido desde 2021, los policías descubrieron en el cubo de basura un contrato entre él y el diputado por un total de un millón de dólares.

En los tribunales de la capital argentina, en paralelo, hay otro expediente abierto desde 2021 que investiga los 36 vuelos que Espert realizó en los aviones del empresario.

Milei todavía defiende la inocencia de Espert y asegura que se trata de una «campaña sucia» de la principal fuerza de la oposición, el kirchnerismo (peronismo), si bien rehusó hablar de él en sus últimas apariciones. (Sputnik)