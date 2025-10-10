Homicidio en la estación de servicio: la Policía del Chubut realizó diez allanamientos y detuvo a un sospechoso

En el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el domingo 5 de octubre en la estación de servicio YPF 3GEN (ex Rodrigo), la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia llevó adelante diez allanamientos simultáneos en la mañana de este jueves, con resultados positivos.

Las diligencias comenzaron a las 07:00 horas e incluyeron siete domicilios en Comodoro Rivadavia y tres en Puerto Madryn, con el objetivo de recolectar pruebas y detener a los presuntos autores del ataque armado que terminó con la vida de un joven de 25 años e hirió gravemente a otro de 32.

Según fuentes policiales, el hecho fue perpetrado por tres hombres que se movilizaban en un vehículo FIAT Punto color rojo, desde el cual abrieron fuego contra un grupo de vendedores ambulantes que se encontraban en la playa de carga de combustibles.

Como consecuencia del ataque, la víctima C.A.N. (25) falleció tras ser trasladada al Hospital Regional, mientras que M.F.M. (32) resultó gravemente herido y S.C.J. (23) logró escapar ileso.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de campo, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y el vehículo utilizado. Con estos elementos, la fiscal Verona Dagotto, del Ministerio Público Fiscal, solicitó al Juez Penal Alejandro Soñis las órdenes de allanamiento y detención.

Durante los operativos se secuestraron prendas de vestir vinculadas al hecho, municiones y el vehículo empleado en el ataque. Además, se concretó la detención de B.A.D. (25), uno de los presuntos autores.

La Policía confirmó que aún resta detener a dos personas más involucradas en el caso y que la investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Jefatura de Policía del Chubut destacaron la labor coordinada de la DPI y remarcaron que las actuaciones seguirán hasta esclarecer completamente el hecho.