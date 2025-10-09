El Concejo fijó los límites de tres barrios

Fue durante la sesión de esta tarde, y producto del trabajo directo con los vecinalistas de Rodríguez Peña. Presidente Ortiz y Las Orquídeas. La delimitación catastral de cada sector redunda en una mejor gestión de obras de infraestructura y planificación urbana.

Así lo destacó Mariela Aguilar (ACh) al fundamentar los tres proyectos de ordenanza aprobados hoy en tal sentido. La concejal expuso que se trata de expedientes que datan del año 2015, y que, en trabajo de comisión durante esta gestión, se logró que los vecinalistas acuerden la delimitación de cada barrio.

“Quiero destacar que son expedientes que tienen muchos años, y los vecinalistas han logrado ponerse de acuerdo en la delimitación, esto no solo les va a permitir tener una mejor planificación urbana, sino también gestionar infraestructura. Es un claro ejemplo para que puedan seguir otros vecinalistas de la ciudad” invitó.

Además, en esta primera sesión ordinaria del mes de octubre, los concejales aprobaron una ordenanza que regula la presencia de mascotas en espacios públicos en relación no solo a su tenencia sino también en cuanto a la circulación, cuidado y limpieza.

La normativa prohíbe el ingreso de animales a los sectores de juegos infantiles en parques y plazas, dispone la recolección inmediata de las deposiciones y la obligatoriedad de uso de collar y correa, entre otras medidas con fines sanitarios y de seguridad para los que se prevé también la correspondiente cartelería informativa.

EL FOCO EN LOS PRODUCTORES

Desde el bloque ACh, se presentaron una serie de proyectos con el foco puesto en los sectores productivos de la ciudad, y que comenzarán a ser analizados en comisión. Se destacan por ejemplo la creación de un programa de mejoramiento genético para optimizar la calidad, longevidad y salud de la producción porcina. Otra iniciativa propone la creación del sello de origen “Producto de la Agricultura Familiar, Elaboradores y Artesanos de Comodoro Rivadavia” y por otra parte se impulsa la modificación de una ordenanza existente para incluir a los artesanos en los marcos de promoción y protección vigentes para productores.

PROTECCION EN VIAJES DE EGRESO Y EDUCATIVOS

En rápida respuesta a preocupantes sucesos recientes, tomaron estado parlamentario hoy dos iniciativas destinadas a resguardar la seguridad de los chicos durante los viajes educativos o de egreso. Desde el bloque ACh se impulsa una ordenanza que dispone la obligatoriedad de realizar el test de alcoholemia y narcóticos a choferes y coordinadores de viajes;, junto a otra norma que prevé la creación de un Registro Municipal de Empresas que comercialicen traslados para viajes de estudios y egresados.

DECLARACIONES DE INTERES

Las declaraciones de interés se otorgan a efectos de distinguir y visibilizar obras y actividades cuyo desarrollo es de valor para la ciudad y los vecinos, en tal sentido los concejales decidieron acompañar hoy a la “Semana Global de Alfabetización Mediática e Informacional”; el 40° aniversario del Colegio de Psicólogos del Chubut, el 4° Congreso de Pastores y Líderes de Chubut; la Expo Cultural Patagónica del Reino de los Cielos; la tercera edición de la caminata rosa, denominada “Verónica Couto” y al evento “TRAFKINTU, intercambio de saberes”.