viernes, octubre 10
País

Córdoba se prepara para vivir el Primer Encuentro Nacional de Arte 2025

El evento reunirá a artistas de todo el país en el Hotel Sussex los días 11 y 12 de octubre, con exposiciones, música en vivo y presentaciones literarias.
La Posta

Córdoba se convertirá este fin de semana en el epicentro del arte nacional con la realización del Primer Encuentro Nacional de Arte 2025, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Hotel Sussex, de 10 a 18 horas.

El encuentro promete ser una verdadera fiesta cultural que reunirá a artistas, escritores y creadores de todo el país, con una amplia programación que incluye literatura, pintura, escultura, fotografía, body paint y arreglos florales, entre muchas otras expresiones.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de bandas en vivo, la presentación de libros de prestigiosos escritores, y un ágape especial para todos los presentes, en un ambiente de camaradería y celebración del arte en todas sus formas.

Desde la organización destacaron que se trata de un evento “pensado para unir a la comunidad artística, promover el intercambio cultural y ofrecer un espacio de visibilidad para las nuevas generaciones de creadores”.

El público general está invitado a participar libremente de las actividades.

