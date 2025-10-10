Debate animalista  tras la aprobación de una nueva ordenanza sobre mascotas en espacios públicos

La reciente aprobación de una ordenanza municipal que busca regular la presencia de animales domésticos en espacios públicos generó fuertes reacciones entre activistas animalistas locales, que advierten que la medida “no ataca el verdadero problema: la sobrepoblación y el abandono”.

Desde sus redes sociales, Virginianimalista, manifestó su postura crítica al considerar que la norma “intenta ordenar lo visible, pero ignora lo estructural”. En un mensaje difundido en redes sociales, la activista planteó una serie de interrogantes:

“¿Cómo piensan regular la sobrepoblación? ¿A quién multamos por la caca de los perros de la calle? ¿A las familias responsables que sí se ocupan o al municipio que no aborda la raíz del problema?”, expresaron.

También remarcó que las familias responsables no necesitan carteles ni multas, ya que “levantan los desechos de sus animales y cumplen con las normas básicas de convivencia”.

Asimismo, apuntaron al intendente, por “omisión en la aplicación de políticas de control poblacional y tenencia responsable”.

“Ojalá le pusieran más ganas a intentar resolver la sobrepoblación como le ponen a aprobar estas ordenanzas inútiles que solo engrosan el digesto municipal”, señaló.

La ordenanza, recientemente sancionada por el Concejo Deliberante, establece normas de convivencia y sanciones para quienes no recojan los desechos de sus animales, además de pautas para su tránsito con correa y bozal en espacios públicos.

Mientras tanto, los sectores proteccionistas reiteran su reclamo por mayores campañas de castración, educación y adopción responsable, como medidas concretas para enfrentar el problema de fondo que afecta tanto a los animales como a la comunidad.