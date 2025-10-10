Los atraparon en la Terminal de Comodoro: tenían pedido de captura y querían escapar en colectivo

En horas del mediodía de este miércoles 9 de octubre, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, a través de su Sección Policía Patrimonial y Antinarcóticos, llevó adelante un operativo de prevención en el interior de la Terminal de Ómnibus local, donde se logró la detención de dos personas con pedido de captura vigente.

El procedimiento, encabezado por el subcomisario Franco Tranma, se desarrolló junto al personal de la Sección Operaciones de la Unidad Regional y contó con la asistencia de los sistemas federales de comunicaciones policiales Miminseg y SIFCOP, herramientas que permiten la identificación en tiempo real de personas con causas judiciales activas.

Según el informe policial, el primer detenido es un hombre de 27 años, identificado como E.A.N.D., quien intentaba viajar hacia la ciudad de Pico Truncado (Santa Cruz). Al ser consultado en el sistema, se constató que poseía un pedido de detención vigente desde el 24 de septiembre de 2025, dispuesto por el Juez Penal Dr. Enrique Odorisio, en el marco de una causa por resistencia a la autoridad y daños.

Minutos después, el personal detectó a una mujer de 33 años, identificada como S.V.G., que se preparaba para abordar un colectivo con destino a Trelew. El sistema arrojó una alerta activa por pedido de detención del 3 de septiembre de 2025, ordenada por el Juez Penal Dr. Miguel Ángel Caviglia.

Ambas personas fueron trasladadas a la Comisaría Seccional Primera, donde permanecen detenidas a disposición de la Oficina Judicial, en espera de la correspondiente audiencia de control de detención.

Desde la División Drogas Peligrosas remarcaron que estos resultados son producto de los controles sorpresivos y sistemáticos que se realizan diariamente en la Terminal y otros puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos y colaborar con la justicia en la localización de personas buscadas.