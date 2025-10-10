María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia en Venezuela

La activista y dirigente opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, por su papel en la defensa de los derechos democráticos y la libertad política en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel, presidido por Jørgen Watne Frydnes, señaló que Machado ha sido una “figura clave y unificadora” dentro de una oposición históricamente fragmentada, que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

“Machado simboliza el coraje civil frente al autoritarismo y la esperanza de millones de venezolanos que buscan una salida democrática a la crisis”, expresó Frydnes durante el anuncio realizado en Oslo.

El reconocimiento a la líder de Vente Venezuela llega tras años de persecución política, inhabilitaciones electorales y restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. Su figura se consolidó como una de las más influyentes en la lucha por una transición democrática en el país.

Antes del anuncio, se había especulado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podía ser candidato al galardón, rumores alimentados por él mismo. Sin embargo, los observadores consideraron que sus posibilidades eran remotas, a pesar de sus gestiones diplomáticas en política exterior.

Entre los otros nombres mencionados como posibles ganadores por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) figuraban las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

El año pasado, el Nobel de la Paz fue otorgado a Nihon Hidankyo, el movimiento japonés de sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, por su trabajo sostenido en defensa del desarme nuclear.

El Premio Nobel de la Paz es el único que se entrega en Oslo, Noruega, mientras que los de Medicina, Física, Química y Literatura se anuncian en Estocolmo, Suecia. El Nobel de Economía 2025 será revelado el próximo lunes.