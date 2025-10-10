Gimnasia busca su segunda victoria en La Liga Nacional ante Olímpico de La Banda

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia afrontará este viernes su segundo compromiso de la temporada 2025/26 en la Liga Nacional de Básquet, cuando reciba a Olímpico de La Banda desde las 21 horas en el estadio Socios Fundadores.

El conjunto patagónico llega con confianza tras un debut exitoso, donde superó a San Martín de Corrientes por 81-65, en lo que fue su 37ª temporada consecutiva en la máxima categoría del básquet argentino. En aquel encuentro, Sebastián Carrasco se destacó con 19 puntos, siendo el máximo anotador del partido.

El entrenador Pablo Favarel valoró el rendimiento del equipo tras el primer juego:

“El equipo jugó de forma sólida durante los 40 minutos. Tuvimos algunos momentos donde San Martín nos complicó, pero mantuvimos el control del juego y la defensa fue uno de los puntos más altos”, destacó el DT.

Pensando en el duelo ante los bandeños, Favarel agregó:

“Estamos trabajando en corregir detalles del partido anterior y en preparar el plan de juego para enfrentar a Olímpico. Queremos llegar de la mejor manera al viernes”.

Por su parte, Olímpico de La Banda viene de caer en su presentación frente a Obras Basket por 86 a 67, en el inicio de su gira por el sur del país. El pivote Gonzalo Bressan fue el goleador del equipo con 13 puntos, mientras que los dirigidos por Martín Villagrán buscarán reponerse en Comodoro y sumar su primera victoria del torneo.

En cuanto al historial reciente, el último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 15 de febrero de 2025, en el estadio Vicente Rosales de Santiago del Estero, donde Gimnasia se impuso 89-82. En esa oportunidad, Du’Vaughn Maxwell fue la figura con 26 puntos, acompañado por Robert Whitfield, que aportó 19 unidades.

El Socios Fundadores volverá a vestirse de verde para alentar al equipo comodorense, que buscará continuar con el pie derecho en esta nueva temporada de Liga Nacional.