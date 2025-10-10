Feriado con una agenda llena de arte, deporte y espectáculos

El mes de octubre llega con una variada propuesta de actividades en Comodoro Rivadavia, donde la Municipalidad y el Ente Comodoro Turismo presentan una nueva edición de “La Agenda con Alma Patagónica”, una guía interactiva que reúne los principales eventos culturales, deportivos y artísticos de la ciudad.

La iniciativa, que busca promover el turismo local y la vida cultural, incluye desde competencias deportivas y recitales, hasta festivales de cine, teatro y gastronomía. Además, se realizarán sorteos de entradas para que el público pueda disfrutar de los espectáculos más destacados del mes.

Entre los eventos más esperados se encuentran:

Liga Nacional de Básquet: Gimnasia vs Olímpico (viernes 10) y Gimnasia vs La Unión de Formosa (miércoles 15) en el estadio Socios Fundadores.

Competencia de Robótica 2025 , el viernes 10 a las 13:00 hs en el Club Huergo.

Patagonia EcoFilm Fest , los días 14 y 15 en el Cine Teatro Español.

New Balance Race Series 2025 , el domingo 12 desde las 8:00 hs en la Costanera.

Oktoberfest, del 9 al 12 en Brew House, y el Oktoberfest en el Rincón, el 11 y 12 en Rincón Cultural.

Además, la agenda incluye múltiples propuestas musicales, teatrales y recreativas como La Bendición en Actitud Pandora, Pensar en qué pensar en Ma’ Que Teatro, Puje Jazz en Groove, y The Bike Freestyle – Edición Halloween en Plaza Soberanía.

Quienes deseen participar de los sorteos pueden hacerlo a través de las redes oficiales de Comodoro Turismo, comentando a qué evento les gustaría asistir y con quién.

Toda la programación completa se puede consultar en www.comodoroturismo.gob.ar/la-agenda, donde también se pueden sumar nuevos eventos a la grilla mensual.

“La Agenda con Alma Patagónica” se consolida como un espacio para disfrutar y vivir Comodoro, con propuestas para todos los gustos y edades, reforzando la identidad cultural y el espíritu comunitario de la ciudad.