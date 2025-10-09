Jueves con ráfagas de hasta 78 km/h y probabilidad de lloviznas en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 9 de octubre Comodoro Rivadavia presenta cielo mayormente nublado, viento sostenido del oeste y una temperatura actual de 11.2°C, con una humedad del 46 % y presión de 994.5 hPa.

Durante la jornada, se esperan ráfagas de entre 70 y 78 km/h, lo que mantendrá condiciones ventosas similares a las del miércoles, aunque sin alcanzar la intensidad máxima registrada ayer, cuando se llegó a los 120 km/h.

El pronóstico anticipa una temperatura máxima de 18°C y mínima de 10°C, con posibles lloviznas durante la tarde (10-40 % de probabilidad de precipitación), mientras que el resto del día se mantendrá mayormente nublado a parcialmente despejado.

El viento del oeste persistirá con intensidad constante entre 42 y 50 km/h durante todo el día, con visibilidad de 30 kilómetros y condiciones estables hacia la noche.

Para los próximos días, el SMN prevé mínimas entre 7 y 11°C y máximas de hasta 18°C, con cielo parcialmente nublado y descenso gradual de la velocidad del viento.

Desde Defensa Civil recomiendan mantener las precauciones habituales, asegurar objetos sueltos y conducir con prudencia, especialmente en rutas abiertas como la RN3 y la RN26.



