Rada Tilly será sede de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores

La localidad de Rada Tilly se prepara para recibir este sábado 11 de octubre la instancia zonal de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores, un encuentro que promueve la participación, el deporte y la recreación entre personas mayores de distintas ciudades del sur provincial.

El acto inaugural está previsto para las 9:00 horas en el gimnasio de la Escuela N° 718, ubicada en Avenida Moyano 2370, con la presentación de delegaciones y las palabras de bienvenida de las autoridades locales.

A las 10:00 horas se dará inicio a las actividades deportivas y recreativas, mientras que el almuerzo está programado para las 13:00, y el cierre de la jornada será a las 17:00 horas.

Desde el Municipio de Rada Tilly destacaron la importancia de este evento como un espacio de encuentro, bienestar y socialización para los adultos mayores de la región, promoviendo hábitos saludables y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores son impulsados por el Gobierno de la Provincia del Chubut y cuentan con la colaboración de municipios y entidades deportivas locales.