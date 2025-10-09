Se firmará el compromiso provincial para garantizar los fondos a Expreso Rada Tilly

Este jueves a las 08:30 horas se llevará a cabo la firma del compromiso asumido por el Gobierno provincial para garantizar la llegada de los fondos destinados a Expreso Rada Tilly, con el objetivo de regularizar el pago de haberes al personal y dar cierre al conflicto que derivó en una retención de servicios durante la jornada del miércoles.

La medida de fuerza, impulsada por los trabajadores ante la falta de pago de salarios, afectó el funcionamiento del transporte público hacia Rada Tilly durante gran parte del día, hasta que se logró restaurar parcialmente el servicio por la tarde tras un compromiso de pago inmediato.

Con la firma de este acuerdo, se espera normalizar definitivamente la prestación del servicio y brindar previsibilidad al sistema de transporte, que cumple un rol esencial para miles de usuarios que se trasladan diariamente entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Los representantes sindicales destacaron la importancia del acompañamiento provincial para resolver la situación y garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales con los choferes.



