Mecánico de día, dealer de noche: operativo en barrio José Fuchs

La División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia realizó en la noche del miércoles 8 de octubre un allanamiento en una vivienda/taller mecánico del barrio José Fuchs, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes.

La medida, autorizada por el Juzgado Federal de Garantías a pedido de la Unidad Fiscal de Litigio de Casos Sencillos, se llevó a cabo tras dos meses de tareas de observación. Según la pesquisa, el lugar funcionaba como taller durante el día pero en horario nocturno —entre la 1 y las 6 de la mañana— se utilizaba para la comercialización de drogas.

Secuestros realizados

Durante el operativo, con intervención del GEOP y la Sección Antinarcóticos, se incautaron:

Un vehículo Ford Ka rojo (dominio AC 863 UL) con pedido de secuestro por presunta estafa.

Una carabina calibre .22 marca Mahely.

Una balanza de precisión digital en funcionamiento.

Cinco plantas de marihuana con temporizador.

Dosis de cocaína listas para la venta y recortes de nylon.

El propietario del taller fue imputado en libertad, quedando supeditado a la causa por infracción a la Ley 23.737.

La diligencia fue supervisada por los subcomisarios Debis Daniel y Tranma Damián, en tanto la fiscal del caso dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales.