Mecánico de día, dealer de noche: operativo en barrio José Fuchs

La División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia realizó en la noche del miércoles 8 de octubre un allanamiento en una vivienda/taller mecánico del barrio José Fuchs, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes.
La medida, autorizada por el Juzgado Federal de Garantías a pedido de la Unidad Fiscal de Litigio de Casos Sencillos, se llevó a cabo tras dos meses de tareas de observación. Según la pesquisa, el lugar funcionaba como taller durante el día pero en horario nocturno —entre la 1 y las 6 de la mañana— se utilizaba para la comercialización de drogas.
Secuestros realizados
Durante el operativo, con intervención del GEOP y la Sección Antinarcóticos, se incautaron:
- Un vehículo Ford Ka rojo (dominio AC 863 UL) con pedido de secuestro por presunta estafa.
- Una carabina calibre .22 marca Mahely.
- Una balanza de precisión digital en funcionamiento.
- Cinco plantas de marihuana con temporizador.
- Dosis de cocaína listas para la venta y recortes de nylon.
El propietario del taller fue imputado en libertad, quedando supeditado a la causa por infracción a la Ley 23.737.
La diligencia fue supervisada por los subcomisarios Debis Daniel y Tranma Damián, en tanto la fiscal del caso dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales.