Daniela Celis reaparece tras la recuperación de Thiago Medina: impactantes fotos

El Teatro Broadway de Buenos Aires se llenó de figuras reconocidas el lunes por la noche con la función especial para la prensa de la obra Patito Feo, protagonizada por Julieta Poggio y Guadalupe Devoto. Entre los asistentes se destacó la presencia de Daniela Celis, quien volvió a mostrarse en un evento público tras la recuperación de Thiago Medina, que recientemente dejó la unidad de terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios.

Celis, gran amiga de Poggio, aprovechó la ocasión para apoyar a su amiga y disfrutar de la función. La relación entre ambas es cercana: Poggio es madrina de Laia y Aimé, las hijas gemelas de Daniela y Thiago, y en los momentos más críticos de la salud de Medina le envió mensajes de aliento públicamente a través de sus redes sociales: “Recupérate. No estás solo”, había escrito.

El evento reunió también a varios ex participantes del reality Gran Hermano, como Lucía Patrone, Santiago Algorta, Virginia Demo y Chiara Mancuso. Entre otras figuras estuvieron presentes Aníbal Pachano, Eliana Guercio y Adrián Pallares con sus hijas.

La versión teatral de Patito Feo, la ficción juvenil que se emitió entre 2007 y 2008, llega ahora con un elenco renovado y un despliegue escenográfico y musical impresionante. Bajo la dirección de Ana Sans y Julio Panno, la obra mantiene la magia de sus canciones más icónicas, con un gran vestuario y un montaje pensado para que los fans puedan cantar y bailar en vivo.

Esta primera salida de Daniela Celis tras los días difíciles de Thiago Medina generó gran expectativa entre los seguidores, quienes celebran su regreso al público y la fortaleza de la familia frente a la recuperación del joven.

