Contundente medida de fuerza de los trabajadores de Expreso Rada Tilly

La medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores de Expreso Rada Tilly se cumplió con total adhesión durante la jornada de hoy, dejando sin servicio de transporte urbano e interurbano a cientos de usuarios entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Comodoro Rivadavia confirmaron que la retención de tareas continuará “hasta que se salden los haberes de todos los compañeros”, en reclamo por la falta de pago de salarios correspondientes al último período.

La medida, que afecta el recorrido habitual del transporte, busca visibilizar la situación económica que atraviesan los choferes, quienes aseguran que la empresa mantiene deudas salariales y no ha ofrecido una solución concreta.

El gremio pidió comprensión a los usuarios y recordó que la protesta se mantendrá de manera indefinida hasta que Expreso Rada Tilly regularice la totalidad de los sueldos.