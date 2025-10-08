La UNPSJB suspendió actividades presenciales por la alerta naranja de viento en Comodoro

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó que, debido a la alerta naranja por fuertes vientos que afecta a Comodoro Rivadavia, se resolvió suspender las actividades presenciales en todas las dependencias universitarias de la ciudad a partir de las 11:00 horas de este miércoles 8 de octubre, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad universitaria.

Desde la Jefatura de Sede comunicaron que la medida alcanza a las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS), Ciencias Jurídicas (FCJ), Ciencias Económicas (FCE – Delegación Comodoro Rivadavia) y Facultad de Ingeniería (FI), las cuales permanecerán cerradas durante el resto de la jornada.

Asimismo, se dispuso apagar los sistemas informáticos de la Universidad a partir de las 11:00 horas, motivo por el cual no habrá acceso a las plataformas digitales durante el evento meteorológico.

En cuanto a la modalidad de clases, se resolvió lo siguiente:

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS): las clases se dictarán de manera virtual .

Facultad de Ciencias Económicas (FCE): se recomienda también la virtualidad para no exponer a docentes ni estudiantes.

Facultad de Ingeniería (FI): se suspenden las actividades presenciales a partir de las 11:00 y se deja a criterio de los docentes la posibilidad de trasladar clases matutinas a modalidad virtual.

Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud: suspende actividades presenciales desde las 11:00 y deja a criterio de los docentes la continuidad de las clases en formato virtual, solicitando no registrar ausentes.

Finalmente, desde la institución se solicitó a los docentes de todas las facultades comunicarse con sus estudiantes para coordinar la modalidad de dictado y garantizar que toda la comunidad educativa esté al tanto de las medidas preventivas adoptadas.