Se restablece el servicio de Expreso Rada Tilly tras un compromiso de pago a los trabajadores

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que, a partir de las 14:00 horas de este miércoles, se restaura el servicio de transporte de Expreso Rada Tilly, luego de que la empresa asumiera un compromiso de pago con los trabajadores.
Durante la mañana, el gremio había llevado adelante una retención total de tareas por la falta de pago de haberes, medida que afectó los recorridos urbanos e interurbanos entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
Desde la seccional local de la UTA confirmaron que, tras las gestiones realizadas, se alcanzó un acuerdo con la firma y se resolvió levantar la medida de fuerza, permitiendo el restablecimiento del servicio para los usuarios.