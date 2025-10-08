Se restablece el servicio de Expreso Rada Tilly tras un compromiso de pago a los trabajadores

Durante la mañana, el gremio había llevado adelante una retención total de tareas por la falta de pago de haberes, medida que afectó los recorridos urbanos e interurbanos entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Desde la seccional local de la UTA confirmaron que, tras las gestiones realizadas, se alcanzó un acuerdo con la firma y se resolvió levantar la medida de fuerza, permitiendo el restablecimiento del servicio para los usuarios.



