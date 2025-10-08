Close Menu
miércoles, octubre 8
LA POSTA RADA TILLY

Se restablece el servicio de Expreso Rada Tilly tras un compromiso de pago a los trabajadores

Luego de una jornada de retención total, la UTA confirmó que desde las 14:00 horas se reanuda el servicio habitual tras un acuerdo con la empresa.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que, a partir de las 14:00 horas de este miércoles, se restaura el servicio de transporte de Expreso Rada Tilly, luego de que la empresa asumiera un compromiso de pago con los trabajadores.

EESS-300x250-80kb

Durante la mañana, el gremio había llevado adelante una retención total de tareas por la falta de pago de haberes, medida que afectó los recorridos urbanos e interurbanos entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Desde la seccional local de la UTA confirmaron que, tras las gestiones realizadas, se alcanzó un acuerdo con la firma y se resolvió levantar la medida de fuerza, permitiendo el restablecimiento del servicio para los usuarios.


Share.

Related Posts