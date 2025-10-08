Fuertes vientos en Comodoro: ráfagas de más de 100 km/h y daños en distintos barrios

El director de Defensa Civil de Comodoro Rivadavia, Sebastián Barrionuevo, confirmó que la ciudad enfrenta desde temprano una alerta naranja por viento, con ráfagas que superaron los 100 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

“Ya estamos sufriendo el fenómeno. Hace unos 30 minutos el viento alcanzó los 102 km/h y podría aumentar en el transcurso de la jornada”, explicó Barrionuevo en diálogo con La Posta Comodorense.

Los equipos de Defensa Civil se encuentran trabajando en distintos puntos de la ciudad ante requerimientos de vecinos. “Tuvimos intervenciones en Kilómetro 5, donde el viento destruyó un iglú tipo domo, y también en la zona de Quirno Costa, por desprendimientos de techos”, detalló el funcionario.

Asimismo, se registraron chapas sueltas, ramas caídas y postes inestables en algunos sectores de zona norte y zona sur. A pesar de los incidentes, no hubo personas lesionadas.

Barrionuevo reiteró las recomendaciones preventivas:

Permanecer en lugares cerrados y evitar salir mientras duren las ráfagas.

Asegurar elementos sueltos en patios y balcones.

Evitar circular por calles con escasa visibilidad.

Ante emergencias, comunicarse con Defensa Civil lo antes posible.

“Esperamos que la situación se mantenga bajo control y sin heridos. Nuestros equipos siguen en calle asegurando elementos sueltos y asistiendo a los vecinos”, concluyó el titular de Defensa Civil.