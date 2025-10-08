Suspenden el servicio de transporte público hacia zona norte por el fuerte viento

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que el servicio de transporte público de pasajeros hacia zona norte fue interrumpido momentáneamente durante la jornada de este miércoles, debido a dificultades para circular en la Ruta Nacional N°3, a la altura del sector conocido como “El Infiernillo”.

Desde el municipio explicaron que la medida se tomó por razones de seguridad, ante las fuertes ráfagas de viento que afectan a la ciudad bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El servicio será restablecido cuando mejoren las condiciones climáticas, según confirmaron las autoridades.

En tanto, las líneas correspondientes a la zona sur continúan circulando con normalidad, aunque se solicitó a los usuarios extremar las precauciones al momento de desplazarse o esperar el colectivo, debido al estado del tiempo y la presencia de polvo en suspensión.