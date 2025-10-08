La comisión de Comodoro de  solidaridad con Palestina entregó nota de repudio en el Concejo Deliberante

La comisión de Comodoro de solidaridad con Palestina presentó hoy la nota contra el Genocidio del estado sionista de Netanyahu , y de Apoyo a la Flotilla Global Sumud en el Concejo Deliberante.

La nota, dirigida a todos los Bloques del Concejo Deliberante de la ciudad pide el repudio del Cuerpo al genocidio y a la ilegal intercepción de la flotilla, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Luego de ingresar el proyecto de repudio por mesa de entradas, la comisión fue recibida por las concejalas del bloque Arriba Chubut, Maite Luque y Mariela Aguilar , y por personal de la bancada del concejal Omar Lattanzio, con quienes se compartió la preocupacion por el terrible Genocidio en Gaza.