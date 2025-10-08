Rige alerta naranja por viento en Comodoro Rivadavia: ráfagas de hasta 115 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos para Comodoro Rivadavia y alrededores, que se mantendrá vigente durante toda la jornada de este miércoles 8 de octubre.

A las 7 de la mañana, la ciudad registraba 15.9 °C, cielo mayormente nublado con polvo levantado por el viento, humedad del 43 %, presión de 994 hPa, y viento del oeste a 25 km/h, con una visibilidad reducida a 20 km.

El pronóstico indica una temperatura máxima de 21 °C y ráfagas que podrían alcanzar entre 107 y 115 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. No se prevén precipitaciones, pero sí un marcado descenso de la temperatura hacia la noche.

Para los próximos días se espera un descenso térmico gradual, con máximas que oscilarán entre 16 °C y 19 °C, y vientos moderados del sector oeste.



