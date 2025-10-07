Berros: “El gobierno de Río Negro está en descomposición y muchos no quieren quedar pegados con la narcopolítica”

José Luis Berros, diputado provincial de Vamos con Todos en Río Negro, expresó a ABC Radio por FM Records que “La verdad que el acto de Milei me pareció paupérrimo, repulsivo, asqueroso. Es una vergüenza que tengamos a este fronterizo mental como presidente, se nos están cagando de risa en la cara y el presidente vive en una realidad paralela en donde él quisiera ser como Lali (Espósito)”.

Luego indicó que “Nos enteramos que la Corte Suprema habilitó por fin la extradición de un narcotraficante que esta detenido hace bastante en Río Negro y advertíamos que iba a traer su correlato en el gobierno provincial de Alberto Weretilneck”.

Berros explicitó que “Fred Machado tiene de testaferro a su primo hermano Claudio Cicarelli que es empleado público de Río Negro, si hizo una fortuna siendo estatal lo podría como ministro de economía y lo digo de manera irónica. Es una vergüenza lo que esta pasando porque la narcopolítica se empezó a meter en la provincia de la mano de Fred Machado, de Lorena Villaverde y del Gobierno provincial”.

Amplió diciendo que “Cicarelli pasó de la noche a la mañana a ser de empleado estatal a dueño de empresa mineras. La primera la tuvo en 2019 con Petrosan y ese año Weretilneck lo adscribe con un decreto como empleado del Bloque Juntos Somos Río Negro que lideraba Facundo López que conducía y era la mano derecha del gobernador Weretilneck. La que firma las autorizaciones de la empresa minera es Andrea Confini, es la esposa del gobernador, ex secretaria de Energía provincial y ahora integrante del Directorio de YPF. Así e va cerrando el círculo y ojalá que la Justicia actúe de oficio”.

El legislador manifestó que “Hay un silencio en la provincia y un apriete impresionante a los medios de comunicación, esto habla de la situación en la provincia de Río Negro con una descomposición y muchos funcionarios que no quieren quedar pegados con los negocios y la narcopolítica”.

“Cicarelli tiene 170 pedidos para hacer desarrollo minero y quiso comprar la mina de Andacollo en Neuquén, eso une con una línea invisible a Fred Machado con su primo que es testaferro para desarrollar una mina en Guatemala”, agregó.

Por último, Berros expresó que “Weretilneck es un camaleón político. Fue el primer cristinista, el primer macrista, su sucesora fue la primera albertista y él es uno de los primeros mileistas votándole cada una de las leyes que impulsó el Gobierno nacional, cambiando la construcción de una rotonda por el voto en la Ley Bases”.