Corte de agua por 24 horas en Comodoro Rivadavia

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 6 de octubre, a partir de las 22:00 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Los barrios afectados por la medida son Ciudadela, Próspero Palazzo, Standard Norte, Centro, Sur, Restinga Alí y Km. 8, debido a tareas de mantenimiento en la reserva de agua de Ciudadela, que abastece a esos sectores de la ciudad.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del servicio, priorizando el consumo esencial hasta la normalización del sistema.