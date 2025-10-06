Gambina: “El milagro argentino de Milei es una fantasía”

Julio Gambina, referente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados nacional, se refirió con a ABC Radio por FM Records al Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos 2025 del Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios de Políticas) que recibirá en Estados Unidos.

“Cuando nos contactaron para decirnos que nos habían premiado fue un gran orgullo y que tiene que ver con la recuperación de la memoria de los asesinatos de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington en una combinación del accionar del terrorismo de Estado en Chile y la CIA en Estados Unidos. Para nosotros que el premio recaiga en la lucha de los jubilados de la Argentina es un tema de orgullo y satisfacción mostrando que este es el camino. Esto sin importar el éxito de la lucha que se comienza, sino buscando que se mantenga con el paso del tiempo y que esto se revierta en un cambio de política económica en el país”, explicó.

Jubilados que pierden

Gambina sostuvo que “La verdad que o que está pasando es una continuidad porque desde que existen el régimen de jubilación en la Argentina siempre se ha buscado meterle mano al régimen previsional, desde la privatización de los ‘90 hasta los cambios con las fórmulas de pago; gobierno a gobierno las jubilaciones van perdiendo, no sólo con Milei, sino también con Macri, Alberto Fernández y en todos los gobiernos anteriores”.

El economista y docente agregó que “El tema de la jubilación se ha transformado en un tema global y el sistema capitalista mundial esta a la búsqueda de ganarse esos fondos de pensión porque tienen un peso en la economía mundial muy importante porque constituyen una masa gigantesca que en esta época de capital ficticio son apetecidos por los capitales. En Europa se está orientando recursos fiscales para el armamentismo lo que discute es como disminuir de los fondos de la seguridad social para invertirlos en armas. Un despropósito total”.

Apoyo de EEUU

Gambina indicó que “Hay una definición política muy clara de Donald Trump por sostener a su amigo Javier Milei, que es su aliado más confiable en la región. Los tres países con mayor capacidad de producción son Brasil, México y Argentina; con los dos primeros tiene una confrontación política muy fuerte y por eso Trump se vuelca hacia Argentina con su disposición de ayudar. Lo mismo sucede con los préstamos del FMI y la visita de Scott Bessent, pero esto significa una subordinación con el endeudamiento”.

Milagro inexistente y Espert

Finalmente, el referente de la Mesa de Jubilados interpretó que “Hoy Milei presenta su libro del supuesto milagro argentino, pero los datos reales muestran que es una fantasía y no tiene nada que ver con la baja del consumo, la caída de los ingresos populares y el deterioro de las condiciones de vida diciendo que no hay plata, pero sí la hay para el derroche con el fondo y el endeudamiento”.

“Todo este drama hay que sumarlo a la renuncia a la candidatura de José Luis Espert y hoy esta en discusión si va a seguir siendo diputado porque es un escándalo gigantesco. Ya no solo se trata de criptomoneda Libra, las coimas en el organismo de los discapacitados y este vínculo de sospecha por ser un engranaje muy importante del narcotráfico que habrá que ver cómo termina impactando en las elecciones del 26”, sintetizó.