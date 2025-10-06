El acondicionamiento del Paseo Costero céntrico se encuentra en la etapa final

Las cuadrillas municipales avanzaron con los trabajos de refacción y pintado de bancos, farolas, muros y cordones de la vereda peatonal para una mayor señalización vial. Por otro lado, comenzaron las tareas de saneamiento del canal pluvial de la zona de los kilómetros.

Este lunes, el personal de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, continuó -como lo viene haciendo en las últimas dos semanas-, con los trabajos de reacondicionamiento y refacción del Paseo Costero en el Centro de Comodoro.

El acondicionamiento concretado en dicho espacio público, comprendido entre las avenidas Tiburón, Ducós y Pellegrini, abarcaró el reemplazo de bancos rotos, baldosas sueltas, el pintado de barandas, farolas, muros y cordones de la vereda para reforzar la señalización vial en toda la zona.

En relación a los trabajos finales en dicho sector del paseo costero, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, indicó que “estamos terminando con el saneamiento, mejoramiento, reparación, pintura y la limpieza de la totalidad del sector que estaba con inconvenientes por la erosión marina, que los fue deteriorando”.

En la misma línea, el funcionario detalló que “hicimos una restitución de casi la totalidad de los bancos, cestos de residuos, baldosas que en algunos casos se habían salido, y acomodamos todo lo que es el Paseo. Vamos haciendo un mantenimiento en lo que se refiere a las labores de nuestra Subsecretaría”.

Mientras que en los próximos días las tareas seguirán en el sector de la Costanera, en la zona de juegos de la playa de Km. 3 y el paseo costero de Km. 5. “Ya se viene la época estival y los vecinos utilizan a diario estos espacios”, al tiempo que resaltó que “estamos concretando el mantenimiento que debemos hacerle, dada la erosión marina y eólica que afecta mucho a los mobiliarios urbanos”.

*Saneamiento de canal pluvial*

Por otro lado, las cuadrillas también cumplieron tareas de desmalezado y limpieza en el canal evacuador a cielo abierto, ubicado a un costado de la ruta Nacional N° 3, entre Km. 12 y Km. 17, en la zona norte de la ciudad.

Al respecto, Correa explicó que en esta intervención “estamos trabajando en el saneamiento de toda esa zona, dado que los yuyos están muy crecidos, hay muchos residuos y escombros. Calculo que va a tardar una semana más, porque son unos cuantos kilómetros de desmalezado y limpieza”, cerró.