 Israel deporta a 170 activistas de la Flotilla Sumud, entre ellos, Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg y 170 miembros de la flotilla Global Sumud despegaron del Aeropuerto Internacional Ramón, en el sur de Israel, rumbo a Grecia y Eslovaquia, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí este lunes.

“Ciento setenta provocadores adicionales de la Flotilla Hamás Sumud, incluyendo Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovenia”, informó el ministerio israelí.

Las fotos compartidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores muestran a Thunberg y a otros deportados abriéndose paso por el aeropuerto israelí, vestidos con chándales grises y camisetas blancas.

Los deportados proceden de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Estados Unidos, según el ministerio.

Israel insiste en que «todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra publicitaria fueron y seguirán siendo plenamente respetados», y añadió que «las mentiras que difunden forman parte de su planificada campaña de noticias falsas «, refiriéndose a las quejas de los arrestados de haber recibido maltrato.

El único acto violento, según difundió el ministerio israelí en la plataforma X, provino de una participante española que mordió a un miembro del personal médico de la prisión de Ketziot.

Thunberg y otros detenidos han alegado que fueron retenidos en condiciones ilegales por Israel. Por ejemplo, muchas horas de estar sentados o arrodillados con pies y manos atacadas con esposas plásticas, no recibir suficiente agua ni comida y tampoco permitir la entrada de asesoría judicial durante las primeras 9 horas de arresto.

Los vuelos a Grecia y Eslovaquia elevan a 341 el número de activistas de la flotilla Sumud deportados por Israel, quedando 138 aún en el país.

Esta Flotilla intentó romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza desde 2009. Más de 45 buques salieron de Europa en el mes de agosto portado ayuda humanitaria y unos 500 voluntarios de 40 países diferentes.

Hasta ahora ha habido varias campañas marítimas en muestra de solidaridad con Gaza para romper el cerco naval en la última década. Ninguna ha logrado su objetivo, sin embargo, sí han llamado la atención del mundo. (Sputnik)