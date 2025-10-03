El Municipio avanza con la ampliación de la obras de gas y mantenimiento vial en Bella Vista Sur

La ampliación de la red de gas registra más de un 90% de avance y beneficiará a las familias de la manzana 76. En paralelo, se ejecutan tareas de repaso de calzada en el barrio y otros sectores de la ciudad.

Como parte del plan de infraestructura que lleva adelante la gestión municipal del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, se avanza en dos obras claves en el barrio Bella Vista Sur: la ampliación de la red de gas y el mantenimiento vial.

En lo que respecta al servicio de gas, la obra ya supera un 90% de ejecución, hizo referencia el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, quien indicó que “si bien es una obra de pequeña escala, es fundamental porque garantiza el acceso al servicio de gas a las familias de la manzana 76, lo que significa mejorar la calidad de vida, sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde la energía es un recurso esencial”.

Asimismo, subrayó que “la ampliación de la red de gas, forma parte del plan de obras que estamos llevando adelante en distintos barrios de Comodoro, priorizando los servicios básicos y acompañando el crecimiento urbano. El desafío marcado por el intendente, es seguir consolidando un esquema de planificación con obras visibles en cada barrio, que respondan a las necesidades reales de los vecinos”.

Mantenimiento vial

En paralelo, el Municipio a través de la subsecretaría de Vialidad Urbana, también avanza con el mantenimiento vial en Bella Vista Sur y otros sectores de la ciudad, tales como: Cordón Forestal, el Camino Petrolero, Fracción 14 y 15, y Los Bretes, con repaso de calles principales y transversales, además del aporte de material.

En ese sentido, el titular de la cartera de Infraestructura, valoró el impacto del operativo, al destacar que “en el corto plazo, estamos contentos porque ya repasamos la gran mayoría de los barrios. La idea es seguir intensificando los trabajos de calzada para mejorar la transitabilidad de la ciudad y avanzar hacia un sistema más ágil y eficiente, que nos permita dar respuesta más rápida al vecino”.

El funcionario adelantó que se relanzará el sistema de cuadrículas conocido como ABRE, a partir de la instalación de un tráiler en distintos sectores para que los vecinos puedan acercarse y solicitar el servicio. Dicha estrategia permitirá identificar más rápido las necesidades viales. “Esto nos va a permitir planificar mejor y resolver de forma más eficiente los pedidos de la comunidad”.

Por su parte, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que se trata de un plan intensivo de repaso de calzada al mencionar que “se trabajó en el Cordón Forestal, el Camino Petrolero completo, Fracción 14 y 15, Los Bretes altos y bajos, de manera integral, con repaso de calles transversales principales y aporte de material en todos los sectores. Toda esta semana se trabajó de forma continua y hoy viernes finalizamos”.

Navarro agregó que se está llevando adelante un esfuerzo coordinado con maquinaria municipal y privada, “haciendo un promedio de entre 27 y 30 cuadras por máquina, con cuatro máquinas asignadas por día. La idea es incrementar el trabajo y llevarlo al doble para responder más rápido a la demanda de los vecinos”.