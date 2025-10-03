Vuelco vehicular en Km 8: una conductora resultó ilesa tras ser impactada en la Avenida Teodoro Petroff

Un accidente de tránsito se registró este viernes 3 de octubre a las 16:09 horas en la intersección de Avenida Teodoro Petroff y Avenida Italo dell Oro, en Km 8 de Comodoro Rivadavia, donde un Renault Duster terminó volcando sobre su lateral izquierdo.

El vehículo, conducido por L.Y.F, fue impactado en la parte trasera por una Chevrolet Montana, al mando de M.G.V.G (76 años). Producto del choque, la Duster perdió estabilidad y volcó sobre la calzada.

En el interior permanecía atrapada la conductora, quien fue asistida por Bomberos Voluntarios, que lograron retirarla del habitáculo. Posteriormente fue examinada por personal médico a cargo de la Dra. Flukinger, quien constató que resultó ilesa.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal policial de la Comisaría Distrito Km 8, personal de Tránsito y una ambulancia.

Se realizaron test de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos.

El conductor de la Chevrolet Montana manifestó no tener lesiones y rechazó asistencia médica.

El vuelco obligó a la presencia de Tránsito municipal para ordenar la circulación, mientras se retiraban los vehículos siniestrados.

Fuentes policiales confirmaron que la documentación de ambos rodados estaba en regla y que el hecho quedó registrado bajo intervención de la Of. Ayte. Castillo Ana, oficial de servicio.