Espert hizo un insólito e «incriminador» descargo

El diputado de La Libertad Avanza (ultraderecha) que busca renovar su escaño, conocido por su lema «cárcel o bala» con el que muestra su postura inflexible contra el delito, habría recibido aportes financieros y logísticos de Machado para su campaña presidencial de 2019.

La investigación dada a conocer por La Nación revela un registro contable elaborado por el Bank of America que acredita la transferencia de 200.000 dólares a Espert por parte de una mina de Guatemala que aparece como parte de la estructura delictiva de Machado, cuya extradición reclama EEUU por delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos y la estafa.

Ese documento fue parte de la evidencia utilizada en un juicio celebrado en 2023 en Texas, EEUU, en el que fue condenada una socia de Machado, Debra Mercer-Erwin.

La minera guatemalteca, Minas del Pueblo, habría sido parte de una estructura de estafa piramidal por la que Machado hacía creer a los inversores que estaban adquiriendo aviones.

En un mensaje dado a conocer en la noche del jueves, que difundió este viernes el presidente, Javier Milei, el diputado reconoció el cobro de 200.000 dólares en febrero de 2020 como parte de un servicio de consultoría para el que supuestamente fue contratado, si bien al final no concretó el trabajo ni viajó a Guatemala debido a la pandemia del covid-19.

Espert, que además es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, estuvo presente en la víspera en un acto en el que el jefe de Estado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron un proyecto de reforma del Código Penal que busca elevar las penas en los delitos más graves.

El apoyo del presidente contrasta con la distancia que han tomado respecto al diputado oficialista varios integrantes de su Gobierno, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos o la ministra de Seguridad, que consideraron que debía dar explicaciones sobre las evidencias que lo involucran.

El legislador también está acusado de utilizar los aviones privados que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas.

Machado, en tanto, detenido en la provincia de Río Negro (sur) desde el 16 de abril de 2021, está acusado en EEUU de ser parte de «una conspiración para producir y distribuir cocaína».

Sobre sus vínculos con el empresario cuya extradición reclama EEUU, Espert señaló en un comienzo que solo había visto a Machado una vez, cuando organizó en 2019 la presentación de un libro suyo en la ciudad de Viedma (sur) y se trasladó en un avión privado facilitado por el empresario.

Con las listas electorales ya cerradas, Espert es primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (este), de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Corte Suprema argentina debe pronunciarse todavía sobre el pedido de extradición que pesa sobre Machado en EEUU. (Sputnik)