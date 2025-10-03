Unión por la patria y otros bloques impulsan sesión para expulsar a Espert y limitar DNU

Diversos bloques de la oposición argentina convocaron para el próximo miércoles 8 de octubre una sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará una reforma que limita el uso presidencial de los decretos de necesidad y urgencia (FNU), y que abordará el pedido de remoción de un diputado clave acusado de vínculos con el narcotráfico.

«Por la presente nos dirigimos a usted, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta H. Cámara, de solicitar se convoque a sesión especial el día miércoles 8 de octubre de 2025 a las 12», señala la nota que firman 35 diputados a la que accedió la Agencia Sputnik.

Para que la sesión tenga lugar, el presidente de la cámara, Martín Menem, debe autorizar la convocatoria, y una vez se produzca, los diputados deben alcanzar el número reglamentario (129) para dar inicio al plenario.

El primer asunto a tratar, en ese caso, será una reforma al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), vigente desde 2006, a fin de contrarrestar el poder de veto del Poder Ejecutivo.

El proyecto, que recibió media sanción del Senado el 4 de septiembre, establece que cada DNU debe abarcar un solo tema y no puede incluir disposiciones heterogéneas.

El texto otorga al parlamento un plazo de 90 días para pronunciarse sobre los decretos, bajo la consideración de que, en caso contrario, queden rechazados de forma automática.

La propuesta, que pone en aprietos al Gobierno de Javier Milei, establece que solo se necesitaría el rechazo de una de las dos cámaras del Congreso para que caiga el veto del presidente.

La oposición también propuso remover de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda al diputado oficialista José Luis Espert, quien recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico en EEUU, Federico «Fred» Machado, según una investigación difundida en medios locales.

El diputado de La Libertad Avanza (ultraderecha), que busca renovar su escaño como cabeza de lista en representación de la provincia de Buenos Aires (este) en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, habría recibido aportes financieros y logísticos de Machado para su campaña presidencial de 2019.

En las últimas horas, se dio a conocer un registro contable del Bank of America que acredita la transferencia de 200.000 dólares a Espert por parte de una mina de Guatemala, que aparece como parte de la estructura delictiva de Machado, cuya extradición reclama EEUU por delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos y la estafa.

Milei ha explicitado su apoyo al legislador, conocido por su lema «cárcel o bala» para mostrar su postura inflexible contra el delito, aunque en el caso concreto de los narcos ha llegado a reclamar «bala o bala», porque según Espert, no merecen «ni justicia» y por lo tanto, hay «que ir y liquidarlos directamente».

En el temario propuesto, la oposición también espera interpelar al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, después de que el Ejecutivo promulgara una ley que declara la emergencia en discapacidad pero al mismo tiempo dejara en suspenso su aplicación, por considerar que el Congreso debe encontrar los fondos que permitan su financiamiento.

Algunos diputados prevén incluso que llegado el caso, el jefe de Gabinete pueda enfrentarse a una moción de censura.

A poco más de tres semanas de las elecciones legislativas nacionales, la actual gestión que preside Milei atraviesa momentos complicados, con una economía inestable que mantiene al alza el riesgo país y las diversas cotizaciones del dólar.

La situación del Gobierno llevó a que la administración estadounidense de Donald Trump exhibiera un inusitado apoyo con promesas de asistencia financiera que podrían darse a conocer en los próximos días, a partir de un viaje que el ministro de Economía, Luis Caputo, está por encarar para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. (Sputnik)