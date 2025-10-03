Más de 2 millones de personas salen a la calle en Italia en solidaridad con palestinos

– Más de dos millones de personas participaron en manifestaciones en toda Italia durante una huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y los activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF), informó la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano), uno de los organizadores.

«Más de dos millones de personas salieron a las calles para participar en marchas en más de 100 ciudades italianas en defensa de la flotilla, los valores constitucionales, el cese del genocidio y en apoyo a los residentes de Gaza», señala el comunicado de la organización.

Según la nota, en Roma contabilizaron 300.000 manifestantes y el índice promedio de participación en la huelga general a nivel nacional es de aproximadamente un 60 por ciento.

Varios medios de comunicación italianos informaron de numerosos incidentes durante las protestas. En Milán y Bolonia se bloquearon autopistas principales, y en Pisa los manifestantes interrumpieron las operaciones del aeropuerto local.

En las ciudades costeras de Génova y Trieste, los manifestantes ocuparon los accesos a las terminales portuarias.

Un centenar de radicales se enfrentó con la policía en Turín. Los agentes policiales emplearon gas lacrimógeno en respuesta al lanzamiento de piedras y botellas, mientras que los manifestantes también dañaron vehículos de funcionarios.

El jueves, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la Armada interceptó varios barcos de la flotilla humanitaria y los trasladó a un puerto israelí. Según los datos de Malasia, entre los activistas detenidos están 23 de sus ciudadanos. Este viernes, fue interceptado el último barco de la GSF.

La flotilla, que partió desde Barcelona, España el 1 de septiembre con alimentos, agua y medicinas, fue interceptada por la Armada de Israel y trasladada a puerto israelí.

En la iniciativa participaban 47 barcos y más de 500 activistas de países de América Latina, África, Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

Varios países condenaron la interceptación israelí de las embarcaciones con ayuda humanitaria para la población palestina.

Colombia fue más allá y expulsó a los diplomáticos israelíes que quedaban en el país latinoamericano.

La última escalada del conflicto en la Franja de Gaza sucedió después de que miles de palestinos liderados por el movimiento Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace casi dos años supera los 66.280 y el número de heridos está por encima de los 169.160, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás. Cesaron los suministros de agua, electricidad, combustible, alimentos y fármacos.

El pasado 16 de septiembre una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. (Sputnik)